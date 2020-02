Streit mit ORF Lugner bricht Interview am Opernball ab

Facebook

Ornella Muti, Richard Lugner mit Begleitung Karin Karrer © APA/ROLAND SCHLAGER

Was wäre der Opernball ohne Skandal, oder besser gesagt Skandälchen: Einmal mehr sorgt Baumeister Richard Lugner dafür. Als der ORF bei Lugner Station machte, kam es zum Eklat. Eine Reporterin bezeichnete seinen Opernball-Gast Ornella Mutti als "dritte Wahl". Richard Lugner bekam umgehend einen seiner gefürchteten Wutausbrüche und brüllte: "Ich lasse mir meinen Gast von Ihnen nicht beleidigen."

Er brach das Interview ab, zog sich in seine von Securitys bewachte Loge zurück. "Ich werde nicht mehr mit dem ORF sprechen", kündigte er laut heute.at an.

>> Aktuelle Geschnisse am Opernball im Live-Ticker

Opernball 2020: Die Promis auf der Feststiege Unter die Opernballgäste hat sich auch Regisseur Stefan Ruzowitzky gemengt: "Rummel in einer gewissen Dosis ist nett", meinte der Oscar-Preisträger ("Die Fälscher"). "Zumindest ein paar Mal im Jahr", lautete sein Zusatz. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Nadja Swarovski (L.) und Opernballorganisatorin Maria Großbauer auf der Feststiege. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Miss Austria 2019, Larissa Robitschko. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Dirigent James Conlon und die Sängerin Aida Garifullina. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Zauberkünstler Magic Christian mit Begleitung. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) Ornella Mutti, Richard Lugner mit Begleitung Karin Karrer. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Erwartete in der Loge die Eröffnung: Der ehemalige Raiffeisen-Chef Christian Konrad. APA/HELMUT FOHRINGER Schauspieler Julian F. M. Stoeckel lässt sich mit seiner Begleitung Angelo Conti auf der Feststiege ablichten. APA/ROLAND SCHLAGER Die ehemalige Skilegende Karl Schranz. APA/ROLAND SCHLAGER Ein Zaungast in Darth Vader-Kostüm wird von der Polizei aus dem Sicherheitsbereich gebracht APA/HERBERT P. OCZERET Marina Giori-Swarovski, Adalbert Lhota, Nadja Swarovski und Opernballorganisatorin Maria Großbauer auf der Feststiege APA/ROLAND SCHLAGER Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner posierte mit ihrer Tochter Anna. APA/ROLAND SCHLAGER Nationalratspräsident Wolfgang Sobotkagab am Red Carpet den Dirigenten. APA/HERBERT NEUBAUER Clivia Treidl und Finanzminister Gernot Blümel APA/HERBERT NEUBAUER Staatsoperndirektor Dominique Meyer, Präsidentengattin Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander van der Bellen und Opernballorganisatorin Maria Großbauer am Red Carpe. APA/HERBERT NEUBAUER Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Ehefrau Irmtraud. APA/ROLAND SCHLAGER Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (mit Christian Kircher, Chef der Bundestheaterholding) ist das einzige Regierungsmitglied der Grünen am Ball. APA/HERBERT NEUBAUER Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. APA/ROLAND SCHLAGER Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) holte sich ihren Opernballgast aus Brüssel: der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas. APA/ROLAND SCHLAGER Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. APA/ROLAND SCHLAGER Model Barbara Meier (man beachte die Halskette mit Edelstein) und ihr Mann, der Unternehmer Klemens Hallmann. APA/ROLAND SCHLAGER Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit Ehefrau Christina. APA/ROLAND SCHLAGER 1/22

Mode am Opernball: Die Traumroben der Gäste Glänzender Auftritt von Moderatorin Katja Burkard im Kleid von Sima Couture. Instagram Die 64-jährige italienische Schauspielerin Ornella Mutti besuchte in einer asymmetrische schwarze Robe der russischen Designerin Ulyana Sergeenko. (c) APA/HERBERT OCZERET (HERBERT OCZERET) Model Barbara Meier in einer Robe von Eva Poleschinski. Doris Himmelbauer Miss Austria 2019, Larissa Robitschko als Debütantin, ebenso in einer Robe von Eva Poleschinski. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Europaministerin Karoline Edtstadler. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Links: Nadja Swarovski einem rubinroten Entwurf von Alexandre Vauthier. Rechts: Für ihren letzten Ball als Organisatorin wählte Maria Großbauer eine Kreation der Wiener Modemacherin Eva Poleschinski. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Aida Garrifulina in einer nachtblauen Samtrobe mit Schleppe. (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER) 1/9