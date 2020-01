Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blake Lively © Greg Allen/Invision/AP

US-Schauspielerin und Mutter Blake Lively (32) weiß nach eigenen Worten oft nicht, wo ihr der Kopf steht. Vom zweiten auf das dritte Kind fühle es sich an "wie von zwei auf 3.000". Sie und ihr Mann, Schauspielerkollege Ryan Reynolds (43), hätten "so viele Kinder": "Sie sind mehr als wir", sagte sie im US-amerikanischen Frühstücksfernsehen "Good Morning Amercica" am Dienstag (Ortszeit).

Lively und Reynolds bekamen im September 2019 ihr drittes gemeinsames Kind. Der Name der Tochter ist noch nicht bekannt. Ihre ersten zwei Kinder heißen James (5) und Inez (3).