Greta Gerwig © APA/AFP/ANGELA WEISS

Die US-Regisseurin und Schauspielerin Greta Gerwig würde heuer nur Frauen mit Golden Globes auszeichnen. "Frauen sollten alle Statuen bekommen", sagte die 36-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Gleichzeitig zeigte sie sich "enttäuscht", dass ihr neuer Film "Little Women" nur in einer der Hauptkategorien für die US-Filmpreise nominiert ist, die am 5. Jänner in Los Angeles vergeben werden.

"In diesem Jahr gab es so viele schöne Filme von Frauen", sagte Gerwig weiter. Dennoch sei keine einzige Regisseurin für die Auszeichnung im Rennen. In Hollywood wird darüber gestritten, warum in der 77-jährigen Geschichte der Golden Globes überhaupt nur fünf Filmemacherinnen nominiert wurden. Barbara Streisand ist die einzige Regisseurin, die den Preis gewann - mit dem Film "Yentl" von 1984.

Dennoch habe sich die Lage für Filmemacherinnen in den vergangenen Jahren insgesamt verbessert, sagte Gerwig. "Die Leute gehen eher mal ein Risiko ein und setzen auf andere Drehbuchautoren oder Regisseure."

Gerwigs Film "Little Women" kommt Ende Jänner auch in Österreich in die Kinos. Darin geht es um vier junge Frauen im Amerika des 19. Jahrhunderts, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Darstellerin Saoirse Ronan ist für den Golden Globe als beste Schauspielerin nominiert.