Emma Stone hat sich mit Regisseur Dave McCary verlobt © APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

US-Schauspielerin Emma Stone (31) hat sich mit Regisseur Dave McCary (34) verlobt. Das Management von Stone habe die Verlobung bestätigt, berichtet das US-Magazin "USA Today".

Auf Instagram postete McCary am Mittwoch ein Foto, das ihn zusammen mit Stone zeigt. Die Schauspielerin ("La La Land") lehnt ihren Kopf an sein Gesicht und hält lächelnd ihre Hand mit einem auffälligen Ring in die Kamera. McCary versah das Bild mit zwei Symbolherzen.

Emma Stone ist seit 2017 mit Dave McCary zusammen. Kennengelernt hat sich das Paar angeblich Ende 2016 in New York. Damals trat Emma in der Comedy-Show "Saturday Night Live" auf, bei der Dave als Drehbuchautor und Regisseur tätig ist.