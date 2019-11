Die Oper "Nebuchadnezzar" des US-Rappers Kanye West (42) hat am Sonntag Premiere gefeiert.

Kanye West © AP

Die erste Vorstellung fand in der Hollywood Bowl in Los Angeles statt, einer großen Freilichtbühne nach dem Vorbild eines Amphitheaters. Während der Vorstellung bekamen die Zuschauer den Superstar allerdings nicht zu sehen, wie das US-Promiportal "TMZ" berichtete.

Kanye West sprach den Erzähler hinter den Kulissen. Die meiste Aufmerksamkeit habe Wests Sonntags-Chor bekommen, hieß es. Ob der Rapper die Oper allein oder mit anderen geschrieben hat, ist nicht bekannt. Das Werk basiert auf einer biblischen Geschichte aus dem Alten Testament. Nebukadnezar war ein babylonischer König. Er wird oft als Zerstörer des Salomonischen Tempels in Jerusalem bezeichnet. Auf Twitter postete der Rapper zwölf Fotos der entsprechenden Passagen aus der Bibel.

Kanye West präsentiert sich in der Öffentlichkeit als sehr gläubiger Mensch. Sein neues Album, das Ende Oktober erschien, trägt den Titel "Jesus is King". Außerdem veranstaltet West seit einiger Zeit musikalische Sonntagsgottesdienste an verschiedenen Orten.