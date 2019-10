Facebook

Olivia Newton-John mit John Travolta in "Grease" ©

Olivia Newton-John (71) will sich von Hunderten Andenken aus ihrer langen Karriere trennen und sie für einen guten Zweck versteigern. Die britisch-australische Popsängerin ("Xanadu") und Schauspielerin ("Grease") stiftet für die Auktion am Samstag (2. November) im kalifornischen Beverly Hills unter anderem das berühmte Leder-Outfit aus dem Hit-Musical "Grease".

Das Auktionshaus Julien's setzt den Wert allein für die schwarze Lederjacke und die hautenge Hose auf bis zu 200.000 US-Dollar (umgerechnet rund 180.000 Euro) an. "Ich will diese Sachen loswerden, ich brauche sie nicht mehr und ich ziehe sie auch nicht mehr an", erzählte Newton-John. Einen Großteil des Erlöses will sie in das von ihr gegründete Krebs-Zentrum in Australien stecken. 1992 war Newton-John an Brustkrebs erkrankt, der später erneut auftrat. Im vorigen Jahr war ein Tumor in ihrer unteren Wirbelsäule festgestellt worden.

1978 spielte die in Großbritannien geborene Newton-John im High-School-Musical "Grease" die blond gelockte Sandy und wurde an der Seite von John Travolta zum Weltstar. Später stand sie für das Fantasy-Musical "Xanadu" auf Rollschuhen vor der Kamera und landete mit dem Album "Physical" einen Nummer-eins-Hit.