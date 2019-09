Schlagerszene"Walzerkönig" André Rieu genießt die Stille und lässt lieber andere tanzen

Facebook

André Rieu kann privat auf Musik gerne verzichten © AP

Der niederländische Walzerkönig André Rieu tanzt keinen Walzer. Einmal habe er mit seiner Frau einen Tanzkurs gemacht, gestand der Stargeiger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir wollten beide führen." Seine Frau Marjorie, mit der er seit 44 Jahren verheiratet ist, tanze immer noch viel.

Aber er wolle, dass sein Publikum tanze. "Lasst mich spielen!", meinte Rieu. Der Niederländer, der seit über 30 Jahren ein Millionenpublikum mit romantischen Konzerten erreicht, wird am 1. Oktober 70 Jahre alt. Den Geburtstag will er in seiner Heimatstadt Maastricht feiern. Dort wohnt er mit seiner Frau auf einem Schloss aus dem 15. Jahrhundert. Ab dem 15. Jänner 2020 startet er in Stuttgart eine Geburtstagstournee durch Deutschland.

Privat hört der Geiger übrigens keine Musik. "Ich bin jeden Tag von so viel herrlicher Musik umgeben, bei Proben, Aufnahmen und Konzerten, dass ich die Stille sehr genieße."