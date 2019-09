Facebook

Prinzessin Kako mit Dolmetscherin und Belvedere-Direktorin Stella Rollig © Belvedere

Prinzessin Kako von Akishino ist seit Sonntag auf offiziellem Staatsbesuch in Österreich. Heute Vormittag wurde sie von Generaldirektorin Stella Rollig begrüßt und durch das Museum im Oberen Belvedere geführt.