Tierisch!Wieso sich Til Schweiger von einem Esel inspirieren ließ

In seiner Villa auf Mallorca hatte Til Schweiger öfters einen hungrigen Gast. Der hat ihn sogar zur Gründung eines Restaurants inspiriert, verriet der Filmstar nun.

Til Schweiger, hier im Bild mit seiner Tochter Luna © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Der Esel war schuld. Ein besonders hungriges Exemplar der Langohren hat den Schauspieler Til Schweiger (55) auf seiner mallorquinischen Finca nach eigenen Angaben zu einem Pizza-Konzept für sein Hamburger Restaurant inspiriert. "Immer wenn ich im Sommer auf unserer Terrasse für Familie und Freunde Pizza im Steinofen backe, kommt Esel 'Henry' vorbei und futtert genüsslich mit", verriet Schweiger jüngst im Restaurant "Barefoot Deli" in Hamburg.

Am liebsten verzehre Henry Pizza mit Creme fraiche, Chorizo-Wurst und Paprikaschoten. In Anlehnung an die Pizza-Vorliebe des Tiers heiße das Restaurant-Konzept daher "Henry Likes Pizza".