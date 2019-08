Liebes-Aus in Hollywood: Die Ehe hielt nicht einmal ein Jahr. Cyrus (26) und Hemsworth (29) hatten erst am 23. Dezember 2018 geheiratet.

Es war einmal ein schönes Paar: Miley Cyrus, Liam Hemsworth © Charles Sykes/Invision/AP

On and off: Cyrus (Welthit "Wrecking Ball") und Hemsworth (Kinohit "Die Tribute von Panem") hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt, der 2010 in die Kinos kam. Nach einer Verlobung 2012 trennte sich das Paar zunächst, kam aber 2016 wieder zusammen. Das Ja-Wort folgte Ende 2018. Nun hat sich das Promi-Paar Miley Cyrus und Liam Hemsworth Medienberichten zufolge nach nicht einmal einem Jahr Ehe getrennt. Das hätten die Sängerin und der Schauspieler gemeinsam entschieden, sagte ein Sprecher von Cyrus dem Magazin "People" am Wochenende.

"Sie haben entschieden, dass es das Beste ist und sie sich auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren", hieß es. Der Sprecher betonte, dass beide weiterhin "engagierte Eltern" für ihre gemeinsamen Haustiere bleiben würden. Am Samstag hatte Cyrus mit einem Foto auf Instagram die Gerüchteküche um sie und Hemsworth befeuert. Auf dem Bild ist ihre linke Hand zu erkennen, an der kein Ehering mehr steckt.