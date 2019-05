Im Vorfeld des letzten Konzerts in Österreich am : Eine Show und "Musik für alle" verabreicht Kiss-Sänger Gene Simmons seinen Fans, wie er sagt. Der Papst hingegen spreche nur für "Leute seiner Religion". Und: "Gründet mehr Rockbands!"

Kiss bald in Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein letztes Mal auf der Bühne: die Rockband Kiss © (c) AP (Eduardo Verdugo)

Zum Auftakt der Abschiedstournee der Rockband Kiss findet Frontman Gene Simmons (69) wieder einmal klare Worte: "Was wir machen, ist viel bedeutender, als wenn der Papst am Ostersonntag eine Rede hält", erklärte er vor dem europäischen Kiss-Tourauftakt in Leipzig.

"Wenn der Papst spricht, hören ihm nur Leute von seiner Religion zu. Wenn (die deutsche Kanzlerin) Angela Merkel oder (US-)Präsident (Donald) Trump sprechen, hören Leute zu, die denen zustimmen. Die anderen wollen sich das nicht anhören", sagte Simmons weiter.

Gründet mehr Rockbands!

Kiss aber würden Musik für alle machen, betonte der Rockstar, der mit seiner Band Kiss unter dem Motto "End Of The Road" zum letzten Mal auf Tournee geht. "Unsere Show machen wir für jeden, für jede Hautfarbe, jeden Glauben, jede politische Überzeugung", sagte der Musiker. "Die Welt könnte mehr davon vertragen, was wir machen. Wenn du die Welt vereinen willst, gründe mehr Rockbands, nicht politische Parteien und Religionen."

Mehr zum Thema Lesen Sie mehr: Nach 45 Jahren: Abtreten, als wäre der Weltuntergang gekommen.

Religion trenne die Menschen, meinte Simmons, der selbst jüdischen Glaubens ist. "Es gibt religiöse Kriege, aber keine Kriege, weil einer Led Zeppelin mag und der andere Abba. Musik bringt Leute zusammen", sagte der Rocker und scherzte: "Jetzt bekomme ich sicher Ärger."