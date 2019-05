"Wie geil ist das denn?", rief der begeisterte Musiker seinen Fans zu. Am 31. Mai gastiert Crossover-Geiger David Garrett in der Wiener Stadthalle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Garrett sorgt bei seinen Fans für Begeisterung. Hier sein Auftritt bei der nordischen Ski-WM © APA/GEORG HOCHMUTH

Star-Geiger David Garrett ist mit einem ausverkauften Konzert in seine Jubiläumstournee "Unlimited-Greatest Hits-Live 2019" gestartet. Vor 5500 Zuschauern präsentierte er am Samstag in Chemnitz zum Auftakt einen Querschnitt aus zehn Jahren Crossover. Für seinen Mix aus Klassik, Rock und Pop wurde er nach zweieinhalb Stunden vom Publikum gefeiert. Am 31. Mai gastiert er in der Wiener Stadthalle.

"Eine ausverkaufte Halle hier in Chemnitz - wie geil ist das denn", rief der 38-Jährige seinen Fans zu. Diese Tournee sei wegen des Jubiläums etwas Besonderes für ihn, er wolle die Highlights aus den vergangenen zehn Jahren spielen. Auf der Bühne entfalteten die Neue Philharmonie Frankfurt und seine Band einen wuchtigen Sound, aus dem Garrett mit seiner Geige virtuos herausstach.

Begleitet von virtuellen Effekten wie aus Computerspielen ließ der Musiker seiner Liebe zur Rockmusik freien Lauf. Klassiker wie "Nothing else matters" von Metallica oder "Eye of the tiger" von Survivor begeisterten die Zuschauer ebenso wie "Thunderstruck" von AC/DC oder ein Queen-Medley. Garrett spielte auch "Air" aus der Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach und "Clair de Lune" von Claude Debussy.