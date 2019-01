Facebook

Matthias Schweighöfer © EPA

Für viele kommt es überraschend: Schauspieler, Regisseur und Sänger Matthias Schweighöfer (37) hat sich von seiner langjährigen Freundin Ani Schromm getrennt - und das bereits vor einem Jahr. "Leider haben wir es nicht geschafft unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da", heißt es auf dem Instagram-Account des Deutschen.

Schweighöfer hat erst am Dienstag ein Konzert in Erfurt unter Schmerzen abgebrochen. Der 37-Jährige klemmte sich bei dem Auftritt vermutlich einen Halswirbelnerv ein. Der Sänger ist derzeit auf seiner Tour "Lachen, Weinen, Tanzen" unterwegs. Seinen Fans verriet er am Samstag außerdem: "In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau." Und: "Ich bin gespannt was die Zukunft bringt."