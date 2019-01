Facebook

© Evan Agostini/Invision/AP

US-Sängerin Carrie Underwood (35) und ihr kanadischer Ehemann, Eishockey-Profi Mike Fisher (38), haben ihr zweites Kind bekommen. "Jacob Bryan Fisher ist in den frühen Morgenstunden am Montag auf die Welt gekommen", gab Underwood am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Dazu postete die Sängerin Fotos von Fisher, sich selbst und Söhnchen Isaiah Michael (3) mit dem Baby.

"Unsere Herzen gehen über, unsere Augen sind müde und unser Leben ist für immer verändert. Das Leben ist schön...", fügte Underwood hinzu. Das Paar ist seit acht Jahren verheiratet. Underwood ("Before He Cheats") will mit ihrem aktuellen Album "Cry Pretty" von Mai an auf Tour gehen. Das hatte die siebenfache Grammy-Preisträgerin im vorigen August bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft angekündigt.