Michelle und Barack Obama © APA/AFP/SAUL LOEB

Ein Geschenk muss bekanntlich nicht teuer sein, um große Freude zu bereiten. Barack Obama (57) hatte da offensichtlich den richtigen Griff. Zum 55. Geburtstag seiner Frau am 17. Jänner postete er ein Bild, das ihn mit Michelle schwer verliebt in jungen Jahren zeigt. Dazu setzte er die zärtliche Botschaft: "Ich wusste es schon damals und heute bin ich absolut überzeugt - du bist einzigartig, Michelle Obama. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag".

Die Liebesgrüße kamen auch in der Öffentlichkeit sehr gut an: Fast 4,8 Millionen Menschen gefiel das bisher.

Ebenfalls ein Renner: Michelle Obamas Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte". In den USA ist das am 13. November erschienene Buch zum bestverkauften des Jahres 2018 aufgestiegen. Die deutsche Ausgabe (Goldmann) rangiert in Österreich an der Spitze der Bestsellerliste bei Sachbüchern.