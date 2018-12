Während in Europa gestern Weihnachten gefeiert wurde, sind die Amerikaner heute dran. Auch die Stars haben sich und ihr Zuhause herausgeputzt.

Mit "All I want for Christmas" liefert Mariah Carey seit vielen Jahren den Weihnachtssong © (c) Brent N. Clarke/Invision/AP (Brent N. Clarke)

In Amerika sorgt Santa Claus erst heute Morgen für die Weihnachtsüberraschung. Wie sich Stars auf der ganzen Welt auf die Bescherung vorbereit haben, seht ihr hier.

Reese Witherspoon



Bei der US-amerikanischen Schauspielerin (Pleasantville, Eiskalte Engel) war das Fest im wahrsten Sinne tierisch: Ihre Bulldogge "Pepper" konnte Santa Claus kaum erwarten.



Die stolze Hundemama spielte selbst Christkind - und war sehr fleißig, wie die vollgepackten Treppenstufen zeigen.Die Schauspielerin, Golden Globe-Preisträgerin und Ex-Partnerin von Ben Affleck entdeckte zu Weihnachten ihre Kreativität.Goldig sind die Feiertage bei der US-amerikanischen Reality-TV-Teilnehmerin und Unternehmerin Kylie Jenner (bekannt aus der Fernseh-Show „Keeping Up with the Kardashians“).

Katy Perry



Die Sängerin ist zurzeit frisch verliebt, freut sich aber schon darauf, ihre Weihnachtsdeko bald wieder verstauen zu können.



Jessica Alba

Die Jung-Mama stimmte sich im Santa-Pyjama auf Weihnachten ein.

Gwyneth Paltrow

Für die Schauspielerin war es ein gutes Jahr - sie hat heuer ihren langjährigen Partner Brad Falchuk geheiratet. Kein Wunder, dass sie über das ganze Gesicht strahlt.



Dekoration spielt auch im Hause Holmes eine wichtige Rolle.



Amanda Seyfried



Die aus dem Film "Mamma Mia" bekannte Schauspielerin hat ein Herz für Hunde. :-)