Dita Von Teese © AP (Joel Ryan)

Wenn sie heute Abend in der Wiener Stadthalle die Bühne betritt, dann wird das fast so etwas wie ein Heimkommen sein: Für Dita von Teese (46), Queen des New Burlesque, ist Wien keine Unbekannte. Gern gesehener Gast beim Life Ball, hat sie bereits den Opernball beehrt – an der Seite von Richard Lugner und hat dabei gezeigt, dass man mit Grandezza über jede noch so peinliche Situation erhaben sein kann. Ihre Show „The Art of the Teese“ sieht sie als Hommage an die Glamour-Girls der 1930er und 1940er Jahre. Damit hat sie sich eine Nische geschaffen, in der ihr niemand das Wasser reichen kann, wobei man erwähnen sollte, dass Heather Renée Sweet, so ihr richtiger Name, in einem übergroßen Champagnerglas zu performen pflegt.

Die Tänzerin, Schauspielerin, Model und Oldtimer-Sammlerin ist neuerdings auch Sängerin: Im Februar hat die Amerikanerin mit dem französischen Chansonnierein Album aufgenommen. Ganz überzeugt ist sie von ihrer Stimme jedoch nicht, wie sie selbst sagt: „Was meine Stimme angeht, fehlt mir jedes Selbstbewusstsein“. Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann, Sänger(49), der pflegte, wie sie aus dem Nähkästchen plauderte, gerne seine eigenen Lieder zur hören.