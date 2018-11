Facebook

Al Bano, hier mit Tochter Jasmine und Sohn Albano jr. bei den Filmfestspielen von Venedig © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Auf die Pension will Italo-Barde Al Bano Carrisi noch warten. Der 75-jährige Süditaliener, der ursprünglich wegen Gesundheitsproblemen am Ende dieses Jahres seine Karriere beenden wollte, hat seine Meinung geändert. "Man will, dass ich weiter singe und ich werde es tun. Ich will mich nicht mehr zurückziehen", so Al Bano in einem TV-Interview am Freitag.

Al Bano, der mit seiner Ex-Ehefrau Romina Power zu Italiens beliebtesten Sängern zählt, hatte 2017 einen leichten Schlaganfall erlitten. "Wegen meiner Gesundheitsprobleme hatte ich gedacht, ich sollte Leben wechseln. Zum Glück habe ich Kraft und Enthusiasmus wiedergefunden. Ich denke nicht daran, mit dem Singen aufzuhören", sagte der Pop-Star.

Al Bano, der im süditalienischen Apulien lebt, hat gerade eine Tournee in China und Russland beendet. Bald geht er wieder auf Reisen. Geplant sind Konzerte in Litauen, Südkorea, Deutschland und Polen. Im polnischen Zakopane wird er zu Neujahr auftreten. "Ich plane schon viele Konzerte auf der ganzen Welt im kommenden Jahr", sagte der italienische Schlagerbarde.