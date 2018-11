'Know your Status'Hochmair und Jackson sind neue "Life+"-Botschafter

Philipp Hochmair und Paris Jackson sind die neuen Botschafter der LIFE+ Kampagne und fordern: 'Know your Status'.

'Know your Status'

Philipp Hochmair und Paris Jackson sind die Botschafter der LIFE+ Kampagne © Andreas H. Bitesnich/Life+

„Know your Status“, seinen Immunstatus zu kennen, das ist das Ziel der Kampagne von „Life+“, dem Verein hinter dem Life Ball. Auch heuer sind die Botschafter prominent: Schauspieler Philipp Hochmair (45) und Paris Jackson (20), Tochter von Michael Jackson. Beide wurden vom Fotografen Andreas H. Bitesnich (54) abgelichtet.

„Mit unserer Kampagne möchten wir weiterhin Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig die Kenntnis seines eigenen Immunstatus ist und was eine HIV-positive Diagnose für die Betroffenen in persönlicher, gesellschaftlicher und medizinischer Hinsicht bedeutet", so Gery Keszler (55), Obmann von LIFE+. Anlass für die Kampagne ist europäische HIV-Testwoche (23. bis 30. November) und der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember.