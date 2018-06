An diesem Samstag wollen sie im Familienschloss Leslies aus dem 12. Jahrhundert in Schottland den Bund fürs Leben schließen.

© Willy Sanjuan/Invision/AP

Die "Game of Thrones"-Stars Kit Harington (31) und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie (31) heiraten: An diesem Samstag wollen sie im Familienschloss Leslies aus dem 12. Jahrhundert in Schottland den Bund fürs Leben schließen, wie die britische Nachrichtenagentur Press Association berichtete.

Zuvor war in der Meldestelle der schottischen Kleinstadt Huntly in Aberdeenshire das Datum 23. Juni veröffentlicht worden.

Das Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Zwei Jahre später verließ Leslie die Serie, Harington gehört zu den Fanlieblingen der Reihe. Im vergangenen Jahr hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben. Harington sagte im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue": "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben."