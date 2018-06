Eine starke Frau: Auch nach fünf Krebserkrankungen bleibt Marcia Barrett hoffnungsvoll: "Der Tod will sich mit mir auch gar nicht anlegen" scherzt die Sängerin von Boney M.

Sängerin Marcia Barrett © (c) Picasa, MarciaRBarrett/Wikimedia Commons

Die Sängerin der Band Boney M., Marcia Barrett, hat nach fünf Krebserkrankungen ihren Humor nicht verloren. "Letztlich ist diese Geschichte auch so unglaublich, dass man sie nur mit einem Lächeln und viel positiver Energie ertragen kann - und dank meines Manns Marcus, der mir in dieser Zeit immer liebend zur Seite gestanden ist", sagte die 69-Jährige der Illustrierten "Bunte".

Dem Bericht zufolge erkrankte Barrett 1994 an Eierstockkrebs und 1997 an Brustkrebs. 2002 wurde ihr ein Tumor am oberen Ende des Rückenmarks entfernt, unmittelbar danach kam der Befall eines Lymphknotens hinzu. Schließlich sei ihr 2007 nach einem neuen Befund die halbe Speiseröhre entfernt worden.

Angst zu sterben habe sie zu keinem Zeitpunkt gehabt. "Dieses Gefühl habe ich nie an mich rangelassen - der Tod will sich mit mir auch gar nicht anlegen, er würde den Kürzeren ziehen."