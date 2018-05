Facebook

Brigitte Nielson wird mit 54 zum fünften Mal Mutter © APA/HERBERT NEUBAUER

Erst vor einem Jahr erzählte die ehemalige Dschungelkönigin Brigitte Nielsen (54) in einem Interview mit der „Bunten“, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht. „Ein gemeinsames Baby ist unser großer Traum!“, sagte sie damals im Interview. Allerdings müsse man realistisch bleiben: „Momentan klappt es leider nicht und noch wollen wir keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.“

Wie sich jetzt herausstellt, wurde der Traum vom späten Kinderglück doch noch wahr: Die vierfache Mama veröffentlichte auf Instagram ein Foto ihres Babybauches, untertitelt mit den Worten; „Family is getting larger“. Ihre Augen blicken verträumt in die Ferne, die Hände ruhen auf ihrem Bauch.

Der Vater des Kindes ist der um 15 Jahre jüngere Mattia Dessì. Die beiden sind seit 2006 verheiratet. Nielsen hat bereits vier Buben aus früheren Beziehungen. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, gab sie nicht bekannt, auch nicht den Geburtstermin. Allzu lange dürfte es jedoch nicht mehr dauern.

Die gebürtige Dänin lebte im Alter von 16 Jahren in Italien, wo sie als Model ihr Geld verdiente und von einem Filmproduzenten entdeckt wurde. Ihren Durchbruch schaffte sie mit „Rocky IV“, an der Seite ihres späteren Ehemannes Sylvester Stallone. Im deutschen Sprachraum ist sie vor allem für ihre Reality-Shows bekannt. Bei der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gewann sie 2012 die Wahl zur Dschungelkönigin. Auf RTL 2 moderiert sie die Sendung „Wirt sucht Liebe.“

Brigitte Nielsen ist nicht der einzige Star, der in diesem Alter von schwanger wird. Erst Anfang des Jahres wurde Janet Jackson mit 50 Jahren zum ersten Mal Mutter.