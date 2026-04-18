Sie zählten zu den erfolgreichsten Piloten der Formel-1. Der Finne Mika Häkkinen war zweimal Weltmeister, sein Landsmann Kimi Räikkönen holte für Ferrari den Titel und der Tiroler Gerhard Berger gewann immerhin zehn GP-Rennen. Und gut möglich, dass sich ihre Namen bald wieder in den Siegerlisten finden. Schließlich haben es sich ehemalige Top-Racer zur Aufgabe gemacht, ihren Nachwuchs in die Königsklasse des Rennsports zu hieven.

So verbringt beispielsweise Gerhard Berger nahezu jede freie Minute auf italienischen Kart-Rennbahnen, wo er seinem neunjährigen Sohn Johan über die Schulter schaut und dessen Karriere minutiös plant und beaufsichtigt. Kimi Räikkönen hat für seinen Sohn Robin (11) sogar den Wohnsitz nach Italien – dem Mekka des Kartsports – verlegt. Jack Wolff (9), gecoacht von seinem Vater, dem Mercedes Teamchef Toto Wolff, gilt als Supertalent. Und Mika Häkkinen glaubt daran, dass seine Tochter Ella (15), die auf Europas Kartbahnen groß wurde und eben erst am Red Bull Ring ihr Formel-Debüt feierte, die erste Formel-1 Fahrerin seit 1976 werden könnte.

Der Kart-Sport gilt längst als perfektes Ausbildungs- und Trainingslager für angehende Champions, die – siehe Kimi Antonelli – immer jünger werden. Max Verstappen besaß bei seinem GP-Debüt noch nicht einmal einen Führerschein. Es gilt: wer schon im Kindesalter schnell ist und aufzeigt, steht zügig bei allen Formel-1-Teams auf der Liste und – ausgestattet mit einem Vorvertrag – im Wartesaal zur Formel-1. Ob Schumacher, Vettel, Verstappen oder Antonelli – sie alle landeten ohne große Umwege in der Formel-1. Apropos Vettel: der dreifache Familienvater denkt daran, demnächst einmal seine Kinder in Karts zu setzen. Nur zum Spaß, lässt er wissen. Lassen wir uns überraschen.