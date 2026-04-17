Nach rund sieben Monaten abseits der Öffentlichkeit ist Sarah „Fergie“ Ferguson erstmals wieder gesichtet worden und das ausgerechnet in Österreich. Fotos der britischen „Sun“ zeigen die 66-Jährige vor einem noblen Resort, der genaue Ort bleibt geheim.

Viel Glamour ist darauf nicht zu sehen. Fergie tritt bewusst unauffällig auf: mit Kappe, zusammengebundenen Haaren und sportlich-lässigem Outfit. Alles deutet darauf hin, dass sie derzeit vor allem eines sucht: Ruhe. Insider beschreiben die Region als abgeschieden und ideal, um dem Medienrummel zu entkommen.

Österreich als bewährter Rückzugsort

Ganz neu ist Österreich für Ferguson allerdings nicht. Schon in der Vergangenheit zog es sie hierher, etwa ins steirische Altaussee, wo sie sich in einer Luxusklinik behandeln ließ.

Ihr Verschwinden aus der Öffentlichkeit hängt eng mit den jüngsten Turbulenzen rund um ihren Ex-Mann Prinz Andrew zusammen. Seit Herbst war Ferguson kaum mehr öffentlich zu sehen, ihr letzter Auftritt datiert aus dem September bei einer Trauerfeier in London.

Fergie mit Ex-Mann Andrew bei einer Trauerfeier in London 2025 © IMAGO/Imageplotter / Avalon

Seither kursierten zahlreiche Gerüchte über ihren Aufenthaltsort, von Europa-Reisen bis hin zu Aufenthalten in der Schweiz. Bestätigt war nichts. Bis jetzt.

Hollywoodstars in Österreich

Österreich bleibt damit ein beliebter Zufluchtsort für internationale Promis: Ob Wellness, Diskretion oder einfach die Berge, immer wieder werden hier Stars gesichtet, die bewusst Abstand vom Rampenlicht suchen.