Erleichterung bei Simone Thomalla: Nach einem dramatischen Hackerangriff und Wochen voller Unsicherheit ist der Instagram-Account der Schauspielerin wieder online. Mit einem ersten Posting meldete sie sich bei ihren Fans zurück – und setzte ein klares Zeichen: „Ich bin wieder hier.“

Hinter diesem Comeback steckt ein Albtraum. Bereits Mitte März war Simone Thomalla Opfer eines sogenannten Phishing-Angriffs geworden. Durch einen unachtsamen Klick auf einen manipulierten Link verlor sie innerhalb von Sekunden die Kontrolle über ihr Profil.

Sie sollte zahlen

Kurz darauf meldete sich ein Hacker bei der Schauspielerin – mit einer klaren Forderung: Geld gegen Zugang. Rund 1400 Euro sollte sie zahlen, um ihr Konto zurückzubekommen. In ihrer Verzweiflung ging Thomalla zunächst darauf ein, erhielt jedoch falsche Zugangsdaten. Statt Hilfe folgten weitere Geldforderungen. Schließlich schaltete Simone Thomalla die Polizei ein, während der Zugang zu ihrem Account zwischenzeitlich komplett blockiert blieb.

Instagram als wichtiger Draht zu Fans

Umso größer ist nun die Erleichterung über die Rückkehr auf die Plattform. Für die Schauspielerin, die durch Serien wie „Tatort“ und vor allem als Dorfhelferin Katja Baumann in der ZDF-Reihe „Frühling“ bekannt wurde, ist Social Media ein wichtiger Draht zu ihren Fans.

Privat steht Simone Thomalla seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Die Leipzigerin gehört zu den bekanntesten deutschen TV-Gesichtern, ihre Tochter ist die Moderatorin Sophia Thomalla. Trotz zahlreicher beruflicher Erfolge zeigt der aktuelle Vorfall eine verletzliche Seite des Promi-Lebens: den Umgang mit digitaler Kriminalität.