Eine nostalgische Reise zurück in die Fernsehgeschichte: Kriminalfälle, Action und jede Menge Glamour prägten den Kultklassiker der 70er-Jahre. Zum 50-jährigen Jubiläum der US-Erfolgsserie „Drei Engel für Charlie“ kamen Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) und Cheryl Ladd (74) erneut zusammen. Beim Wiedersehen im Dolby Theatre in Hollywood bewiesen die Schauspielerinnen, dass sie auch Jahrzehnte später nichts von ihrer Ausstrahlung verloren haben. Ganz nach dem Motto: Guten Morgen, meine Engel!

Die Serie „Charlie’s Angels“ lief von 1976 bis 1981 auf dem US-Sender ABC und brachte es in fünf Staffeln auf insgesamt 115 Episoden. Schnell entwickelte sich die Produktion zu einem internationalen Phänomen. In Deutschland wurde die Serie erstmals 1979 im ZDF ausgestrahlt und später mehrfach auf Sat.1, Kabel eins und ProSieben wiederholt – bis heute begeistert sie ein Millionenpublikum. Im Mittelpunkt stehen drei Privatdetektivinnen, die im Auftrag des mysteriösen Charlie Townsend arbeiten. Mit einer Mischung aus Spannung, Stilbewusstsein und Action setzte die Serie neue Maßstäbe für weibliche Hauptrollen im Fernsehen. Zur ursprünglichen Besetzung gehörte neben Jackson und Smith auch Farrah Fawcett (†62), die die Serie bereits 1977 verließ. Später folgten mehrere Kinoadaptionen.

Freundschaft, die geblieben ist

Auch viele Jahre nach dem Serienende verbindet die Darstellerinnen eine enge Freundschaft. Im Gespräch mit „People“ erinnerte sich Jackson daran, wie überraschend der Erfolg damals kam: Schon die Pilotfolge habe alle Erwartungen übertroffen, und sie seien quasi über Nacht zu Stars geworden. Mit Cheryl Ladds Einstieg in der zweiten Staffel habe die Serie zusätzlich neue Energie erhalten.

Mehr als nur Glamour

Neben Unterhaltung transportierte die Serie auch eine klare Botschaft. Obwohl das äußere Erscheinungsbild der Figuren oft im Mittelpunkt stand, präsentierten sich die „Engel“ als selbstbewusste, starke Frauen, die sich souverän gegen ihre männlichen Gegner behaupteten. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Schauspielerinnen laut „TMZ“, sie seien stolz darauf, das Publikum nicht nur unterhalten, sondern zugleich junge Frauen weltweit inspiriert zu haben. Jaclyn Smith erklärte, das Ziel sei gewesen, weibliche Stärke sichtbar zu machen und mit dem Klischee zu brechen, Frauen müssten gerettet werden. Und Kate Jackson ergänzte: Die besondere Chemie zwischen ihnen sei bis heute geblieben – sie fühlten sich noch immer wie Schwestern.