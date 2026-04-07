Schriftzüge wie „Schmeiss like a Phoenix“ auf vielen Mistkübeln, „Waste & Love“ auf den Fahrzeugen der Müllabfuhr, die Donaukanalbrücken mit ESC-Motiven beleuchtet: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stellte das „City Branding“ für den 70. Geburtstag des größten Wettsingens der Welt vor. Denn man soll den Eurovision Song Contest nicht nur bei den Fernsehübertragungen spüren. Das ist jedenfalls die Intention des ORF und der Stadt Wien. Ob es gelingt, wird sich ab 10. Mai zeigen, wenn die Delegationen aus 35 teilnehmenden Ländern über einen türkisfarbenen Teppich vor dem Rathaus zur offiziellen Eröffnung der ESC-Woche im Festsaal schreiten und das Radio-Symphonieorchester (RSO) mit einigen Evergreens aus der 70-jährigen Grand Prix-Geschichte aufgeigt.

Auf dem Rathausplatz ist das „Eurovision Village“ mit einer Bühne aufgebaut, die mit 78 Stunden Programm bei freiem Eintritt bespielt wird. Mit Auftritten von ehemaligen und aktuellen ESC-Teilnehmern sowie DJs; an einem Abend bitten etwa Musicalstars wie Ana Milva Gomes und Moritz Mausser zu einem Streifzug durch 70 Jahre Song Contest. Zudem finden vor dem Rathaus die Public Viewings der beiden Semifinali (12. und 14. Mai) und des Finales (16. Mai) statt. „Eine Möglichkeit für alle, die keine Karte bekommen haben, trotzdem am Song Contest teilzunehmen“, drückt es Ludwig aus.

So werden etwa in Altersheimen „Sing Alone“-Nachmittage veranstaltet, die Vocalcoach Monika Ballwein betreut. Und das Wien Museum verwandelt sich in Kooperation mit internationalen Fanclubs in ein offizielles „Eurofan House“, wo Diskussionen, Talks mit den ESC-Startern 2026 und kleine Konzerte bei freiem Eintritt stattfinden. Public Viewings in allen Bundesländern „vom Bodensee bis zum Neusiedlersee“, kündigte zudem Ingrid Thurnher als interimistische ORF-Generaldirektorin an.

Ein gläsernes TV- und Radiostudio des ORF

Am Eingang zum Rathausplatz wird eine gläserne Box stehen, die dem ORF als Radio und TV-Studio dient. Von dort werden in der ESC-Woche etwa der Ö3-„Wecker“, der Kulturmontag und das Vorabendformat „Vienna 2026 – Das Song Contest Magazin“ gesendet, das Fanny Stapf – zurück aus der Karenz – als Moderatorin bestreiten wird. Sie empfängt prominente Gäste und ESC-Fans.

Andi Knoll wird, wie berichtet, die drei Live-Shows für das ORF-Publikum kommentieren – wie er es seit 1999 tut. Und zeichnet drei Ausgaben von „Mr. Song Contest proudly presents“ auf, wo er u. a. die hoffnungsvollen Künstler der 70. ESC-Ausgabe vorstellt – zu sehen am 10. Mai um 19 Uhr sowie vor den Halbfinali am 12. und 14. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1.

Caroline Athanasiadis: Spezial-Quiz und womöglich Kellnerin im Green Room der Stadthalle beim Finale am 16. Mai © Roman Zach-Kiesling

Zu einer Song-Contest-Spezialausgabe der Quizshow „Smart 10“ lädt Caroline Athanasiadis am 15. Mai im Hauptabendprogramm von ORF 1 ein. Gut möglich, dass man die Kabarettistin und „Kernölamazone“ auch beim großen Finale sehen wird. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass die 45-Jährige als Kellnerin im „Green Room“ die auf die Punktevergabe wartenden Teilnehmer betreuen und kurz interviewen wird, ist dieser Bereich doch wie ein Wiener Kaffeehaus gestaltet. Athanasiadis stößt allerdings nicht zum Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski auf die Show-Bühne. Denn fix ist für die ORF-Spitze: Es bleibt bei einem Duo für den ESC 2026 – im Gegensatz zum Dreigespann in Basel 2025 oder Wien 2015.

Barbara Schöneberger als Conchita Wurst in „Wir sind Song Contest“ © ORF/Zach-Kiesling

Bereits aufgezeichnet wurde „Wir sind Song Contest“ – drei Shows mit Barbara Schöneberger, die an drei aufeinanderfolgenden Freitagen (24. April, 1. und 8. Mai) um 20.15 Uhr in ORF 1 laufen. Da sind etwa Simone, Waterloo, Thomas Forstner und Lizzy Engstler zu Gast, Pizzera & Jaus performen ihre Version des Siegertitels „Sattelite“. Da Conchita Wurst sich ja vom ESC-Parkett zurückgezogen hat, legte sich Schöneberger für eine Einlage von „Wir sind Song Contest“ einen Bart zu.

Das Duo aus Finnland führt derzeit in den Wettbüros © EBU

Welches Land der Song-Contest-Tross nächstes Jahr ansteuert, wird heuer spannender als sonst, da der große Favorit in den Wettbüros fehlt. Auf Platz eins liegt derzeit das finnische Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen. Die Geigerin und der Sänger treten mit dem kraftvollen Stück „Liekinheitin“ an. Auf Platz zwei folgt die junge Opernsängerin Monroe mit „Regarde!“ aus Frankreich. Nach den ersten Proben in der Stadthalle wird sich bei den Buchmachern aber noch einiges tun.

Fanny Stapf moderiert aus einem gläsernen Studio am Rathausplatz © ORF/Thomas Ramstorfer

Das Branding für die Müllabfuhr © Stadt Wien