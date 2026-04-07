US-Rapper Offset (34) ist im US-Bundesstaat Florida angeschossen und dabei verletzt worden. „Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befindet. Sein Zustand ist stabil und er wird engmaschig überwacht“, teilte ein Sprecher dem US-Sender ABC News sowie dem Branchenmagazin „Variety“ mit.

Zwei Festnahmen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend im US-Bundesstaat Florida vor einem Hotel und Casino, wie der Sender ABC News berichtete. Es seien zwei Menschen festgenommen worden, die Ermittlungen würden andauern, hieß es. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Ex-Mann von Cardi B

Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, war früher mit der Sängerin Cardi B verheiratet und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. Er wurde als Teil des Grammy-nominierten Hip-Hop-Trios Migos bekannt, das mit Hits wie „Versace“, „Bad and Boujee“ und „MotorSport“ Erfolge feierte.

Cardi B und Offset bei der Pre-Grammy-Gala 2020 in Beverly Hills © via www.imago-images.de

Im November 2022 war ein anderes Migos-Mitglied, der Rapper Takeoff, in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ein 33-jähriger Mann wurde später wegen Mordes angeklagt.