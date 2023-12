Die amerikanische Rapperin Cardi B und ihr Noch-Ehemann Offset, ebenfalls Rapper, sind in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Die beiden Musikstars, die inzwischen getrennte Wege gehen, sehen sich einer Klage wegen einer Mietangelegenheit ausgesetzt, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die von „TMZ“ zitiert werden. Das einstige Paar hatte seit Anfang 2022 ein Anwesen in Beverly Hills gemietet, war jedoch ohne Vorankündigung im Oktober ausgezogen. Dabei hatten sie offenbar Mietschulden sowie ausstehende Nebenkosten angehäuft.

Darüber hinaus wurde nach ihrem Auszug festgestellt, dass das Haus erhebliche Schäden aufwies, darunter Kratzer auf den Fliesenböden, beschädigte Möbel und Löcher in den Wänden. Die geschätzten Reparaturkosten werden auf etwa 85.000 US-Dollar (ca. 77.000 Euro) geschätzt.

Beziehung als Achterbahn der Gefühle

Erst Anfang Dezember bestätigte Cardi B die Trennung von Offset in einem Livestream auf Instagram, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. „Ich bin seit Kurzem wieder Single“, teilte sie ihren Followern mit und erklärte, dass es ihr schwergefallen sei, diese Entscheidung öffentlich zu machen. Die Musikerin gestand: „Ich wusste einfach nicht, wie ich es der Welt mitteilen sollte.“ Schon drei Tage zuvor hatten aufmerksame Fans bemerkt, dass beide Rapper sich nicht mehr in den sozialen Medien folgten, was rasch Gerüchte über ihre Trennung auslöste.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die beiden Stars ihre Beziehung beendet haben. Im Jahr 2018 gab es bereits Gerüchte, dass Offset seine Frau betrogen hatte, was kurz darauf zu ihrer Trennung führte. Doch schon bald darauf fanden sie wieder zueinander.

Offset und Cardi B hatten sich Anfang 2017 kennengelernt. Im September desselben Jahres gaben sie sich das Jawort. Im Juli 2018 wurde ihre gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus geboren.