Während die 21. Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ gerade immer mittwochs und donnerstags läuft, ist bei Heidi Klum (52) auch privat stets einiges los. Die Moderatorin berichtete ihren Fans auf Instagram von Familienzuwachs. Das neue Mitglied im Hause Klum heißt „Fritz“. „Ich musste meinen Mann erst überzeugen“, erzählt das Model. Doch Sänger Tom Kaulitz gab schließlich nach.

„Fritz“ ist ein sechs Monate alter Yorkie-Mix, den Klum bei einer temporären Adoptionsstelle in der Nähe ihres Filmstudios entdeckte. Die 52-Jährige schloss den Vierbeiner sofort ins Herz. Der struppige Hund bereichert also nun die Familie.