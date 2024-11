Die Schauspieler Eva Mendes (50) und Ryan Gosling (44) haben zwei gemeinsame Töchter Esmeralda Amada (10) und Amada Lee (8), nun gibt es wieder Familienzuwachs. Das bestätigt die 50-Jährige via Instagram.

Neues Familienmitglied im Hause Gosling-Mendes

Hündin Magic sei kürzlich eingezogen und hätte das Herz der Familie im Sturm erobert. Mendes hätte das Tier von einer gemeinnützigen Tierorganisation in Kalifornien adoptiert. „Lernt das neueste Mitglied unserer Familie kennen. Ich bin jetzt schon verrückt nach ihr und freue mich mehr über Magics Leben mit uns zu teilen“, schreibt sie zu einem Kurzvideo auf Instagram.

Eva Mendes hat Karriere für Familie vorerst aufgegeben

Gosling und Mendes haben sich 2011 am Set von „The Place Beyond the Pines“ kennen und lieben gelernt. Gerüchten zufolge sollen sie in den vergangenen Jahren auch heimlich geheiratet haben. Mendes, die mit Auftritten in Filmen wie „2 Fast 2 Furious“, „Training Day“ oder „Ghost Rider“ bekannt wurde, hat seit 2014 keine Filme mehr gedreht. Der Grund: Im September 2014 kam das erste gemeinsame Kind des Paares auf die Welt, 2016 folgte die Geburt der zweiten Tochter. Für Mendes steht seitdem die Familie an erster Stelle.

Das Paar legt seit Jahren sehr viel Wert auf Privatsphäre, ihre Kinder halten sie aus der Öffentlichkeit heraus. „Es ist bewundernswert, wie sie es geschafft haben, ein Gleichgewicht und Grenzen zu schaffen. Ihre Ehe liegt ihnen sehr am Herzen und sie wollen einfach nur, dass ihre Mädchen ein glückliches Leben führen“, berichtet ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin.