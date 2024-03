Bye bye Hollywood - viele Stars haben irgendwann genug von dem stetigen Medienrummel und beschließen, mit ihren Familien ein Leben abseits der Traumfabrik zu führen. Es ist vor allem die Privatsphäre ihrer Kinder, die den Promis dabei am Herzen liegt - sie wünschen sich ein unbeschwertes und normales Leben für ihren Nachwuchs. Wer sich für einen Neuanfang entschieden hat und wer trotz Umzug immer noch Teil der Branche sein will.

Ryan Gosling und Eva Mendes

Ryan Gosling (43) und Eva Mendes (50) legen seit Jahren sehr viel Wert auf Privatsphäre, ihre Kinder halten sie aus der Öffentlichkeit heraus. Nun will sich die vierköpfige Familie offenbar endgültig aus Hollywood zurückziehen. Das Paar, das sich 2011 am Set von „The Place Beyond the Pines“ kennen und lieben lernte, will sich nördlich von Los Angeles niederlassen, um den Kindern so ein „normales“ Aufwachsen zu ermöglichen.

Cilian Murphy

Dank „Oppenheimer“ ist er derzeit sicher einer der gefragtesten Stars in Hollywood, doch gemeinsam mit seiner Familie führt Cilian Murphy (47) ein zurückgezogenes Leben in seinem Heimatland Irland.

2004 heiratete Murphy die Künstlerin Yvonne McGuinness (51), bekam zwei Kinder mit ihr. Fotos der beiden Söhne gibt es kaum, da die Familie viel Wert auf Privatsphäre legt. Aus diesem Grund ist Murphy auch nicht bei Social Media aktiv. Zu den diesjährigen Oscars brachte er zur Überraschung der Fotografen allerdings nicht nur seine Frau, sondern auch die beiden Söhne mit. Sohn Aran (16) will bald in die Fußstapfen seines Vaters treten und ebenfalls eine Karriere als Schauspieler hinlegen.

Ian Somerhalder

Ian Somerhalder (45) erlangte mit der Rolle des Damon Salvatore in „Vampire Diaries“ internationale Bekanntheit. Mittlerweile hat der Schauspieler und engagierte Tier- und Umweltschützer der Traumfabrik aber weitgehend den Rücken gekehrt. Mit seiner Frau Niki Reed (35), die als Rosalie aus „Twilight“ bekannt ist, und den beiden Kindern lebt er zurückgezogen auf einer Farm abseits von Los Angeles.

„Ich habe das, was ich getan habe, sehr lange geliebt“, sagte Somerhalder einmal in einem Interview gegenüber E! News über seine Entscheidung, sich aus der Branche zurückzuziehen. „Ich vermisse nichts davon. Ich liebe es, Filme zu machen, und das schon so lange. Wir hatten einen tollen Lauf.“

Katherine Heigl

Mit „Grey‘s Anatomy“ sowie diversen romantischen Komödien avancierte Katherine Heigl (45) einst zum Star in Hollywood - doch davon will sie heute nichts mehr wissen. Mit ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern zog sie nach Oakley, Utah, einem kleinen Ort mit gerade einmal 1.500 Einwohnern und bewirtschaftet dort eine Farm. Die Hollywood-Maschinerie habe ihr zu wenig Zeit für ihre Kinder gelassen, so Heigl. Das wollte sie ändern.

Cameron Diaz

Auch der einstige Hollywood-Liebling Cameron Diaz (51) konzentriert sich inzwischen lieber auf ihr Familienleben mit ihrem Ehemann Benji Madden (45) und ihrer gemeinsame Tochter, die 2019 das Licht der Welt erblickt hat.

„Es war so intensiv, auf dieser Ebene zu arbeiten und so öffentlich zu sein und sich dort draußen aufzuhalten. Es kommt immer viel auf dich zu, wenn du als Schauspieler wirklich sichtbar bist, PR machst und dich dort draußen aufhältst“, sagte sie 2020 während eines Interviews für Gwyneth Paltrows „In Goop Health: The Sessions“.

Julia Roberts

Julia Roberts (56) macht sich seit Jahrzehnten rar in Hollywood. Den größten Teil ihres Vermögens investierte sie, um auf einer ihrer Ranches und ihrer Villa in Malibu ein Öko-Leben zu genießen - inklusive Lavendelgarten, Gemüsebeeten und eigenem Bienenstock.

Abseits des Star-Rummels genießt sie dort das Leben mit ihrem Mann und den drei Kindern. Sich selbst bezeichnet sich gerne als „Hausfrau“.

Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker (58) ist als Kind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und bevorzugt trotz Millionen am Konto einen bescheidenen Lebensstil. Mit Ehemann Matthew Broderick (61) ist sie seit 1997 verheiratet, gemeinsam mit den drei Kindern lebt die Familie abseits des Hollywoodrummels in New York. Auftritte auf dem Roten Teppich gibt es selten.

Amber Heard

Nach dem Skandal-Prozess mit Ex-Mann Johnny Depp hat Amber Heard (37) einen Neuanfang gewagt. Sie ist mit ihrer Tochter Oonagh nach Madrid gezogen, um dem stetigen Medienrummel zu entfliehen. Lange hörte man nichts mehr von der Schauspielerin, vor einigen Monaten war sie wieder in ihrer alten Rolle Mera in „Aquaman 2“ zu sehen.