Ryan Gosling (43) begeisterte gerade erst mit seinem Auftritt bei den Oscars. Der kanadische Schauspieler sorgte mit seiner Version von „I‘m just Ken“ für ausgelassene Stimmung im Dolby Theatre. Die einzige, die an diesem besonderen Abend fehlte, war seine Frau Eva Mendes (50).

Neuer Lebensabschnitt abseits Hollywood?

Die beiden zeigen sich nur mehr selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die 50-Jährige hat ihre Karriere für die zwei gemeinsamen Töchter Esmeralda und Amada auf Eis gelegt und hält sich auch im Abend der Oscar-Verleihung zurück. Mendes wartete allem Anschein nach in Goslings Garderobe und postete ein Foto von sich im pinkem Blazer: „Du hast Ken zu den Oscars gebracht. Aber jetzt komm nach Hause, wir müssen die Kinder ins Bett bringen“.

Wie ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin berichtet, soll sich die vierköpfige Familie nun endgültig aus Hollywood zurückziehen. Also heißt es wohl bald: Bye bye, Los Angeles! Das Paar will ihren Töchtern mithilfe des Umzugs zu einer normalen Kindheit, abseits des Startrubels, verhelfen.

Die Schauspieler wollten sich dem Insider zufolge nördlich von Los Angeles niederlassen und mehr Ausflüge gemeinsam als Familie machen. Das Paar, das sich 2011 am Set von „The Place Beyond the Pines“ kennen und lieben lernte, möchte zudem, dass ihre Mädchen nicht mit anderen Promi-Kindern aufwachsen.

Mendes und Gosling legen seit Jahren sehr viel Wert auf Privatsphäre, ihre Kinder halten sie aus der Öffentlichkeit heraus. „Es ist bewundernswert, wie sie es geschafft haben, ein Gleichgewicht und Grenzen zu schaffen. Ihre Ehe liegt ihnen sehr am Herzen und sie wollen einfach nur, dass ihre Mädchen ein glückliches Leben führen.“