Es liegen turbulente Wochen hinter Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28): Anfang Oktober trübten ein Polizeieinsatz im Familiendomizil und Gewaltvorwürfe das Liebesglück. Den Ex-„DSDS“-Gewinner und die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin verbindet eine turbulente Liebesgeschichte.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Ihre turbulente Liebesgeschichte

Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder gekriselt, zwischenzeitlich hatte der Sänger sogar verkündet, wieder Single zu sein. Doch das Paar fand immer wieder zueinander. Im Jänner 2023 kam der gemeinsame Sohn Leano Romeo zur Welt, erst im August begrüßten sie mit Amelio ihr zweites gemeinsames Kind. Mit Ex-Frau Sarah Engels hat Lombardi Sohn Alessio (9).

Doch nach einem Streit musste die Polizei anrücken und Rypa wurde in einer Klinik behandelt. Gegen Lombardi wurde kurzzeitig sogar ein Betretungsverbot ausgesprochen, Routine bei einem solchen Vorfall, wie Lombardi später in einem, mittlerweile wieder gelöschten Video auf Instagram bestätigte. Er zeigte sich reumütig und gestehe sich ein, ein Problem zu haben. „Ich war ein richtiges Arschloch. Ich habe Laura versprochen, dass ich an mir arbeiten werde. Ich werde versuchen, meine Emotionen besser in den Griff zu bekommen“.

Nächtlicher Polizeieinsatz und Gewaltvorwürfe

Trotz all der Vorwürfe stellt der 32-Jährige klar: „Ja, die Polizei war an jenem Abend da und das war auch richtig so. Aber ich habe meine Frau niemals geschlagen“. Seitdem wäre die Familie wieder weiter zusammengewachsen, sie posten wieder regelmäßig Familiencontent auf ihren Social-Media-Profilen.

Doch bei einer Fragerunde am 20. November verrät die 28-Jährige ein weiteres Detail. Das Paar ist seit Oktober 2022 verlobt, es werde aber erstmal keine Hochzeit geben, die Pläne sind auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. „Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig. Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst miterleben kann. Jetzt haben wir uns überlegt, noch zu warten, bis auch Amelio größer ist. Außerdem gibt es noch genug zu tun [..] das Timing muss einfach passen, und wir möchten alles in Ruhe angehen“, schreibt die Zweifach-Mama in ihrer Instagram-Story.

Lombardi beantwortete kürzlich in seiner Story ebenfalls einige private Fragen seiner Community und geht noch einmal auf die Geschehnisse des letzten Monats und die damit verbundenen Auswirkungen ein: „Kaputt geht nur der, der sich brechen lässt und mich kann nichts und niemand brechen. Auch wenn es sich viele gewünscht haben. 2025 wird mein bzw unser Jahr“.