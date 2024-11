Elle Macpherson (60) kämpfte nachdem sie Mutter wurde viele Jahre gegen den Alkoholismus. Darüber spricht das Supermodel der 90er-Jahre in ihrem neuen Buch „Elle - Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself“.

Die Australierin feierte in den vergangenen Jahrzehnten große Erfolge, war von 2010 bis 2013 auch Gastgeberin der Sendung „Britain‘s Next Topmodel“.

Macpherson verfiel nach Geburt der Kinder dem Alkohol

Doch trotz des Erfolges wäre es nicht immer leicht gewesen, sie spricht über schwierige Zeiten, in denen sich „The Body“ in einer „schrecklichen Abwärtsspirale“ befand. Nachdem ihre Söhne Flynn und Cy, die sie gemeinsam mit Ex-Partner Arpad Busson hat, zur Welt kamen, verfiel sie dem Alkohol.

Flynn sei als Baby oft krank gewesen, das hätte Macpherson einiges abverlangt. „Abends, nachdem ich ihn ins Bett gebracht hatte, entspannte ich mich bei einem Wodka“.