US-Popsängerin Katy Perry (40) spitzt wohl auf den Titel „Mutter des Jahres 2024“ und ist dabei wild entschlossen, den Spagat zwischen Karriere und Familie zu schaffen. Sie hat im Interview mit der britischen „Sun“ angekündigt, dass sie ihre vierjährige Tochter Daisy Dove Bloom mit auf ihre bevorstehende „Lifetimes“-Welttournee nehmen wird. Es ist ihre erste Tour nach längerer Pause. Zuletzt war die Sängerin 2017 bis 2018 im Rahmen der „Witness“-Tour in Amerika, Asien, Europa, Afrika und Ozeanien unterwegs.

Tochter Daisy Dove und ihre Eltern

Daisy Dove Bloom wurde am 26. August 2020 geboren und ist das erste gemeinsame Kind von Katy Perry und dem britischen Schauspieler Orlando Bloom. Bloom hat zudem einen Sohn, Flynn, aus seiner Ehe mit dem australischen Model Miranda Kerr. Perry und Bloom verliebten sich im Jänner 2016, trennten sich jedoch ein Jahr später vorübergehend. Wieder ein Jahr später, im Februar 2018, entbrannten sie erneut in Liebe zueinander und machten diesmal Ernst: Dem vorgegebenen Jahrestakt folgend verlobte sich das Paar am 14. Februar 2019 und gab im März 2020 die Schwangerschaft der Sängerin bekannt. Es folgte die Geburt von Daisy im August 2020. Mehrfach betonte Perry, wie sehr ihre Tochter ihr Leben verändert hat - im positiven Sinn.

Welttournee „Lifetimes Tour“

Die bevorstehende Welttournee mit dem Namen „Lifetimes Tour“ soll im April 2025 in Mexiko City beginnen und im Oktober 2025 in London in der O2 Arena mit einem mächtigen Spektakel enden. Die Tour umfasst 28 Konzerte in verschiedenen Ländern, darunter Australien, Chile, Argentinien und Großbritannien und wird Songs aus ihrem neuesten Album „143“ präsentieren, das im September 2024 veröffentlicht wurde. Fans der Popsängerin dürfen bereits jetzt gespannt sein, denn Perry plant eine eindrucksvolle Bühnenshow: „Ich liebe es, meinen Fans eine Erlebniswelt auf höchstem Niveau zu bieten, die sie transformiert. Es ist eine maßgeschneiderte Welt, die ich erschaffe“, so die 40-Jährige.