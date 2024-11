Schauspielerin Megan Fox (38) und Musiker Machine Gun Kelly (34) haben schwere Zeiten hinter sich. Ende 2023 wurde bekannt, dass Fox eine Fehlgeburt erlitten hatte. Der Verlust stellte die 38-Jährige und ihren Verlobten damals vor schwere Herausforderungen. „Diese Fehlgeburt war wirklich tragisch für mich und hat mich mit einer Menge Trauer und viel Leid zurückgelassen“, schilderte Fox ihr Leid gegenüber der Zeitschrift „WWD“. Das tragische Ereignis führte im März 2024 sogar zur Auflösung ihrer Verlobung bzw. einer On-Off-Beziehung mit Machine Gun Kelly.

Baby-News auf Instagram

Doch das alles scheint nun vergessen. Die 38-Jährige postete auf Instagram überraschend ein Bild mit Babybauch, bedeckt mit schwarzer Farbe und den berührenden Worten „Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück“. Auf einem weiteren Bild präsentiert der „Transformers“-Star den knapp 22 Millionen Followern schließlich den positiven Schwangerschaftstest. Der Post mit den Baby-Nachrichten ist derzeit der einzige auf ihrem Instagram-Profil.

Ist Sänger Machine Gun Kelly (34) der Vater? Der Musiker postete zunächst zwar nichts auf seinem Instagram-Profil. Fox platzierte jedoch einen Link zu seinem Instagram-Account - und zwar auf ihrem Nacktfoto, genau auf ihrem Bauch.

Viertes Kind für Megan Fox

Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von „Midnight in the Switchgrass“ in Puerto Rico kennengelernt und wurden kurz darauf ein Paar. Anfang 2022 folgte die Verlobung. „Sie hat ja gesagt“, schrieb Kelly damals in seiner Instagram-Story. Anfang vergangenen Jahres gab es Spekulationen, dass die Verbindung womöglich geplatzt sein könnte.

Für die 38-jährige Schauspielerin ist es das vierte Kind. Aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Brian Austin Green, bekannt aus der Serie „Beverly Hills, 90210“, hat Fox bereits die drei Söhne Noah (11), Bodhi (9) und Journey (7) . Die beiden waren von 2010 bis 2021 verheiratet. Machine Gun Kelly ist ebenfalls bereits Vater einer 15-jährigen Tochter. Mutter ist seine Ex-Freundin Emma Cannon.