Es ist wohl ein nicht ganz ernst gemeintes Angebot und die Angesprochenen werden wahrscheinlich auch ablehnen, aber dennoch hat sich RTL einen guten Marketing-Coup einfallen lassen: Sie würden den deutschen Ex-Finanzminister Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt gerne ins „Sommerhaus der Stars“ einladen. In dem Reality-TV-Format wohnen mehrere (mehr oder weniger) prominente Paare einige Zeit unter einem gemeinsamen Dach. Dass dabei Streitereien an der Tagesordnung stehen, darf man annehmen - die Fans erfreuen sich seit Jahren an der Show. Aktuell läuft bereits die neunte Staffel, heuer sind etwa ehemalige Germany´s Next Topmodel-Kandidatinnen, Teilnehmer vom Bachelor oder der Alm sowie Ex-Dschungelcamper dabei. Die bekanntesten Namen dürften Schauspieler Raul Richter oder Designerin Sarah Kern sein, beide jedoch bereits ausgeschieden.

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show erfolgte für künftige Staffeln nun die Einladung für das deutsche Ehepaar Lindner/Lehfeldt ganz offiziell. „Im Sommerhaus ist immer ein Platz für euch frei“. Weiters heißt es: „Bei uns steht die Ampel immer auf grün“. Damit spielt RTL auf den Bruch der deutschen Ampelkoalition an, Bundeskanzler Olaf Scholz hatte vergangenen Mittwoch Lindner Egoismus und Vertrauensbruch vorgeworfen und als Finanzminister entlassen. Die Wählerinnen und Wähler können sich nun voraussichtlich im März auf vorgezogene Neuwahlen einstellen.