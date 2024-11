Gerüchte um die heimliche Hochzeit von Kristin Scott Thomas (64) und John Micklethwait (62) kursierten schon seit Wochen. Die britische Schauspielerin und der Journalist und Chefredakteur der Bloomberg News sollen laut den Berichten in einer intimen Zeremonie den Bund fürs Leben geschlossen haben. Details zur Hochzeit wurden nur spärlich veröffentlicht, was dem Ganzen jedoch einen besonderen Hauch von Romantik und Geheimnis verlieh. So sagte ein Freund der beiden zur Zeitung „The Independent“: „Sie sind ein perfektes Paar. Beide sind klug, witzig und neugierig, und sie sind einander treu“.

So kam die Nachricht ans Licht

Die Öffentlichkeit erfuhr von der Hochzeit in einer Folge des Podcasts von Ruth Rogers „Ruthie‘s Table 4“, bei der Kristin Scott Thomas zu Gast war. „Kristin schwelgt in Liebe und der Freude, dass sie vor wenigen Wochen den Herausgeber und meinen Freund John Micklethwait geheiratet hat“, leitete sie den Auftritt der Hollywood-Schauspielerin ein. Zunächst kommentierte Kristin die Aussage nicht, sagte aber später in der Sendung: „In diesen Jahren passiert so viel. Menschen sind gestorben, Menschen sind geboren worden, Menschen haben sich scheiden lassen, Menschen haben geheiratet. Und dieses Jahr hatten wir zwei Hochzeiten. Wir hatten die Hochzeit von Jack (Anm: Jack Lowden und Saoirse Ronan) und meine Hochzeit.“

Und auch, wo das romantische Ereignis gefeiert wurde, gab die Schauspielerin preis, wie das deutsche Magazin „Gala“ berichtet. Die Eheschließung fand im englischen Rutland statt, woher die Familie ihres Mannes stammt. Aufgetischt wurde das Gericht „Krönungshuhn“, ein bodenständiges Mahl: Das britische Geflügelgericht setzt sich aus gekochtem kalten Hühnerfleisch, Mayonnaise und Currypulver zusammen.

Wer sind die beiden?

Kristin Scott Thomas ist eine renommierte britische Schauspielerin, die für ihre Rollen in Filmen wie „Der englische Patient“, „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ und „Gosford Park“ berühmt ist. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet und gilt als eine der talentiertesten und vielseitigsten Darstellerinnen Großbritanniens. Neben ihrer Filmkarriere ist sie auch für ihre Theaterarbeit bekannt und wurde sogar von der britischen Königin zur Dame Commander des Order of the British Empire (DBE) ernannt.

Ihr Ehemann John Micklethwait ist eine prominente Figur in der Medien-Welt. Er war viele Jahre lang Chefredakteur des Economist und ist derzeit Chefredakteur von Bloomberg News. Als Autor und Journalist genießt Micklethwait einen guten Ruf für seine fundierten und präzisen Analysen. Seine Bücher und Artikel, die sich oft mit globalen politischen und wirtschaftlichen Themen befassen, haben ihm internationalen Respekt eingebracht.

Prominente, die ebenfalls heimlich geheiratet haben

Kristin Scott Thomas und John Micklethwait sind nicht die einzigen Prominenten, die sich für eine private Zeremonie entschieden haben. Es gibt zahlreiche Paare aus der Welt der Stars, die ihre Hochzeit heimlich abgehalten haben:

Beyoncé und Jay-Z: Dieses Superstar-Paar heiratete 2008 heimlich in New York. Ihre Hochzeit fand im engsten Familienkreis statt, und erst später erfuhren die Fans von ihrer Verbindung.

Blake Lively und Ryan Reynolds: Die beiden Schauspieler überraschten 2012 ihre Fans, als sie in einer kleinen, privaten Zeremonie in South Carolina heirateten. Bis heute geben sie wenig über ihr Privatleben preis.

Margot Robbie und Tom Ackerley: Auch die Schauspielerin Margot Robbie hielt ihre Hochzeit im Jahr 2016 mit dem Produzenten Tom Ackerley geheim. Die Feier fand in Australien mit Freunden und Familie statt.

Adele und Simon Konecki: Die britische Sängerin heiratete 2017 heimlich ihren langjährigen Partner Simon Konecki. Erst bei einer Preisverleihung bestätigte Adele öffentlich, dass sie verheiratet ist.

Jennifer Aniston und Justin Theroux: Auch dieses ehemalige Traumpaar heiratete heimlich im Jahr 2015. Obwohl die Ehe später scheiterte, blieb die Hochzeit ein gut gehütetes Geheimnis.