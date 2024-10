Der amerikanische YouTuber Anthony Po (23), dem auf seinem Kanal fast zwei Millionen Menschen folgen, veranstaltete am Wochenende in New York ein ganz besonderes Event. Er rief alle Interessierten über Werbung in den sozialen Medien und auf Plakaten dazu auf, zum Timothée Chalamet-Doppelgänger-Wettbewerb in den Washington Square Park zu kommen.

Überraschungsbesuch von Timothée Chalamet

Trotz des etwas dürftigen Preisgelds von 50 US-Dollar folgte dem Aufruf tatsächlich eine große Menschenmenge. Dutzende Doppelgänger mit blassem Teint und schwarzer Lockenmähne versammelten sich, um ihr Glück zu versuchen und sich in Kategorien wie Charisma und Haare bewerten zu lassen. Einige der Doppelgänger ließen sich auch in ihren Outfits von Chalamet inspirieren und präsentierten sich als Willy Wonka oder Bob Dylan – zwei Paraderollen des Schauspielers.

Zweifelsfreier Höhepunkt der Veranstaltung war jedoch der unangekündigte Überraschungsbesuch des US-Schauspielers Timothée Chalamet. Der 28-Jährige ließ es sich nicht nehmen, höchstpersönlich beim Doppelgänger-Wettbewerb aufzutauchen und ein Bad in der Menge zu nehmen. Die Fans konnten es nicht glauben, freuten sich über zahlreiche Selfies und quittierten den Auftritt mit einem begeisterten Kreischkonzert.

Spencer DeLorenzo, ein Teilnehmer des Wettbewerbs, schwärmte gegenüber einer Reporterin des „GQ“-Magazins über das besondere Zusammentreffen: „Es war einer der lustigsten Tage meines Lebens. Ich habe Timothée getroffen. Zu Anfang habe ich ihn natürlich für einen der Doppelgänger gehalten. Er war wirklich gut“.

Polizei löste „unangekündigte Versammlung“ auf

Die große Menschenmenge rief schlussendlich aber auch die Polizei auf den Plan – und brachte Anthony Po eine Geldstrafe von 500 Dollar für das „Veranstalten eines nicht genehmigten Kostümwettbewerbs“ ein. Zudem soll mindestens ein Teilnehmer des Wettbewerbs festgenommen worden sein.

Erfolgreicher Schauspieler

„Call Me By Your Name“, „Wonka“ oder „Dune“: In den vergangenen Jahren stand Timothée Chalamet in diversen Produktionen als Hauptdarsteller vor der Kamera. Der Spielfilm zum Leben von Bob Dylan mit Chalamet in der Hauptrolle erscheint zu Weihnachten in den US-Kinos. Ab 25. Dezember soll „A Complete Unknown“ unter der Regie von James Mangold auf den Leinwänden in den USA zu sehen sein, in Österreich kommt der Film ab 27. Februar 2025 in die Kinos.

Ein publicityorientiertes Händchen beweist der Märchenprinz übrigens auch bei der Wahl seiner Freundinnen: Er war mit Madonnas Tochter Lourdes sowie Johnny Depps Tochter Lily-Rose liiert. Seit 2023 soll er mit Reality-Star Kylie Jenner in einer glücklichen Beziehung sein.