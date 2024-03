Das Outfit, das Timothée Chalamet trägt, ist stilecht. Braune Lederjacke, Jeans, braune Boots. So hat sich Robert Allen Zimmerman aus Duluth, Minnesota, gerne gekleidet, als er Anfang der 1960er-Jahre nach New York City zog, im angesagten Greenwich Village ein Zimmer bezog und sich fortan Bob Dylan nannte. Der Stadtteil war damals das führende Künstlerviertel des Landes, Dylan fasste in der New Yorker Folkszene Fuß, trat in kleinen Clubs auf und wurde 1961 für das Major-Label Columbia Records unter Vertrag genommen. Im Jahr darauf erschien das selbst betitelte Debütalbum, 1963 das Album „The Freewheelin’ Bob Dylan“, auf dem Dylan neben seiner damaligen Freundin Suze Rotolo zu sehen ist – er trägt das inzwischen ikonische Outfit.

Zurück zu Timothée Chalamet. In einer Biopic über Bob Dylan (82) mit dem Titel „A Complete Unknown“ wird es um die frühen Karrierejahre gehen. Und Chalamet schlüpft dafür in die Rolle des damals blutjungen Folksängers, der bald darauf die Musikwelt verändern sollte. Regie führt James Mangold, erste Fotos von den Dreharbeiten in Greenwich Village wurden jetzt veröffentlicht. Chalamet ist 28 Jahre alt, im Film spielt er einen 19-jährigen Dylan. Aber nicht nur das Outfit passt, auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Dylan ist nicht zu leugnen.

Chalamet wird für den Film – der Titel bezieht sich übrigens auf eine Songzeile aus „Like a Rolling Stone“ – die Dylan-Songs selbst singen, heißt es. Zu den Vorbereitungen meinte er in einem Interview: „Ich habe nie aufgehört, mich vorzubereiten, was für mich eines der größten Geschenke gewesen ist. Es war eine wundervolle Erfahrung, in diese Welt einzutauchen.“ Was der Meister selbst zum Projekt sagt ist (noch) nicht überliefert.