Durk D. Banks, besser bekannt unter seinem Spitznamen Lil Durk, ist festgenommen worden. Der bekannte Rapper soll demnach an einem Auftragsmord beteiligt sein. Das berichten amerikanische Medien einstimmig.

Details der Festnahme sind unklar. Laut den Berichten soll der Fall jedoch in Zusammenhang mit den Verhaftungen von Mitgliedern der in Chicago ansässigen Only the Family (OTF) Crew, ein Musiklabel sowie Kollektiv, zu dem auch Durk gehört, stehen. Diese Verhaftungen wiederum beziehen sich auf eine Schießerei vom August 2022 in Los Angeles, bei der US-Rapper Quando Rondo getötet wurde. Alle mutmaßlich Beteiligten sollen wegen Verschwörung zum Auftragsmord angeklagt sein.

Die Behörden gehen zudem davon aus, das Verbrechen sei als Vergeltung für den Tod des Rappers „King Von“ vor vier Jahren in Atlanta begangen worden.