Er ist zweifellos einer der berühmtesten Frauenhelden und Ehebrecher Spaniens. Doch seine ungezügelte Leidenschaft wird Altkönig Juan Carlos I., der von 1975 bis 2014 auf dem spanischen Thron saß, zunehmend zum Verhängnis. Jetzt bringt eine weitere jahrelange Ex-Geliebte den Royal in Schwierigkeiten.

Fotografiert vom Sohn der Moderatorin

Die spanische Schauspielerin und TV-Moderatorin Barbara Rey (74) soll den heute 86-jährigen ehemaligen König im Jahr 1994 mit Bildern und Videos erpresst haben. Dabei soll sie ihren damals 13-jährigen Sohn Angel Cristo dazu gezwungen haben, die intimen Momente vom Nachbarhaus aus zu fotografieren. Aufgrund einer versteckten Kamera im Schlafzimmer gibt es auch Bewegtbilder von dem Zusammentreffen. Die Frau erpresste daraufhin den Monarchen.

Geheimdienst vertuschte Skandal

Der spanische Geheimdienst vertuschte angeblich den Skandal und zahlte der Schauspielerin insgesamt 3,6 Millionen Euro für ihr Schweigen. Die erste Rate wurde, wie in einem Hollywood-Film, von Agenten in einer Sporttasche überreicht. Obwohl sie alle Aufnahmen hätte vernichten müssen, habe sie einige aufbewahrt – diese verkaufte ihr Sohn Angel Cristo (43) vergangenen Monat an eine niederländische Zeitschrift. Für eine bescheidene Summe, wie er selbst gegenüber der „Daily Mail“ berichtete.

Barbara Rey 2023 in Madrid © IMAGO / Mpg

Angel Cristo: „Es war eine Form von Kindesmissbrauch“

Nachdem die Fotos in einem niederländischen Magazin aufgetaucht sind, erklärte der mittlerweile erwachsene Angel Christo gegenüber der „Daily Mail“, seine Mutter habe ihn 1994 dazu gedrängt, ihr bei der Erpressung zu helfen. Angel Cristo wird mit den Worten zitiert: „Ich war erst 13 Jahre alt, aber ich konnte gut mit einer Kamera umgehen. Meine Mutter sagte zu mir: ‚Wie schade, dass du zu jung bist, um mir dabei zu helfen. Du kannst mir nicht helfen, oder?‘“ Sie habe so lange auf ihn eingeredet, bis er schließlich gesagt habe, dass er ihr helfen würde.

„Sie hat mich manipuliert“, sagte Cristo demnach und nannte es „eine Form von Kindesmissbrauch“. Er habe damals gewusst, dass es falsch war, wollte seiner Mutter aber in ihrer schwierigen finanziellen Lage helfen.

Juan Carlos I. seit 2020 im Exil in Abu Dhabi

Im Sommer 2014, nachdem immer neue Finanzaffären und andere Fehltritte bekannt wurden, musste Juan Carlos abdanken und seinem Sohn Felipe die Krone überlassen. 2020 zwang Felipe seinen Vater, das Land zu verlassen, um dem Ruf der Monarchie nicht weiter zu schaden. Seither lebt der Altkönig in Abu Dhabi und zeigt sich dennoch gelegentlich in Spanien, etwa für Segelregatten. Altkönigin Sofía, die inzwischen 85 ist, wohnt weiterhin im Madrider Zarzuela-Palast vor den Toren der spanischen Hauptstadt, wo auch König Felipe und seine bürgerliche Frau, Königin Letizia, residieren.