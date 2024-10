Der Kabarettist und Liedermacher Rainald Grebe befindet sich aktuell im Krankenhaus, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hat. Die Nachricht erschütterte Fans und Kollegen gleichermaßen. Der Deutsche, der für seine scharfsinnigen und humorvollen Bühnenprogramme bekannt ist, musste seine aktuellen Auftritte und Projekte aufgrund des gesundheitlichen Rückschlags vorerst bis ins Frühjahr hinein absagen. „Er hatte wieder einen Schlaganfall“, sagte seine Sprecherin auf Anfrage. „Im Moment kann niemand sagen, wie lange es dauern wird, bis er sich davon erholt hat.“ Er befände sich in ärztlicher Behandlung. Ersatztermine würden vorerst keine angeboten, bereits gekaufte Karten würden erstattet.

Bekannte Kollegen und Wegbegleiter wie Gerburg Jahnke und Olaf Schubert äußerten sich bestürzt über die Nachricht und sendeten ihm Genesungswünsche. „Rainald ist ein Kämpfer, und wir hoffen alle, dass er bald wieder auf der Bühne stehen kann“, so Schubert. In den sozialen Netzwerken und den Kommentaren seiner offiziellen Kanäle drücken viele Fans ihre Betroffenheit aus und senden Genesungswünsche. „Wir warten auf dich, Rainald!“, schreibt ein Anhänger auf Twitter. Der gebürtige Kölner und Wahl-Brandenburger Grebe weiß seit 2014, dass er an der Autoimmunerkrankung Vaskulitis leidet, die bei ihm öfter zu Schlaganfällen führt. Im Juli 2023 hatte der Künstler nochmals ein großes Konzert in der Berliner Waldbühne.

Zuletzt war er mit seinem „Foreveryoungkonzert“ auf Tour, mit dem er im heurigen April auch einen Stopp in Wien eingelegt hatte. Im Sommer 2023 hatte Grebe der „Berliner Zeitung“ gesagt: „Ich sterbe jetzt nicht gleich, aber mein Gehirn zersetzt sich. Was ich habe, ist eine Gefäßkrankheit. Die kleinen Adern im Gehirn platzen oder verengen sich.“

Institution der Kabarett-Szene

Für viele Fans ist Grebe eine Institution in der deutschen Kabarett- und Kleinkunstszene. Mit seiner Mischung aus Gesellschaftskritik, Musik und absurdem Humor hat er sich eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Sein bekanntestes Werk, „Brandenburg“, ein ironisches Lied über die Abgeschiedenheit und Provinzialität des gleichnamigen Bundeslandes, avancierte zu einem Klassiker und wurde zum Sinnbild seiner unverwechselbaren Art, komplexe gesellschaftliche Themen auf humorvolle Weise darzustellen.