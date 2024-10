Zuletzt war es still geworden um Eleonore d‘Ambrosio-Habsburg, die älteste Tochter von Karl Habsburg. Zwei Jahre lang hatte sich die 30-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, war kaum in Erscheinung getreten. Doch für ihre Familie machte sie nun eine Ausnahme.

„Happy quarter life to the best and most passionate sister 🩷 you are loved and we are so proud of you!“ (Herzlichen Glückwunsch zum viertel Lebensjahr an die beste und leidenschaftlichste Schwester 🩷 du wirst geliebt und wir sind so stolz auf dich!) schrieb die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein älteres Bild von sich und ihrer jüngeren Schwester Gloria, die am 15. Oktober 25 Jahre alt wurde. Die antwortete umgehend: „oh wow!! a rare instagram appearance from yours truly - and its for my birthday 🥹 im honored. I love you soooo much my dearest sister ❤️ thank you for being such a stable and supporting force in my life, always“ („Oh wow!! Ein seltener Instagram-Auftritt von dir – und das zu meinem Geburtstag. Ich fühle mich geehrt. Ich liebe dich so sehr, meine liebste Schwester. Danke, dass du immer eine so stabile und unterstützende Kraft in meinem Leben bist.“).

Zuletzt war es sehr ruhig um Eleonore d‘Ambrosio-Habsburg, die Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers Karl I., geworden. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften an der European Business School in London machte die Erstgeborene von Karl Habsburg-Lothringen und Francesca Thyssen-Bornemisza noch einen Abschluss in „Fine Jewelry Design“ in Mailand. Als Schmuckdesignerin machte sich die 30-Jährige schließlich einen Namen. Zugleich modelte sie.

Privat fand Eleonore d‘Ambrosio-Habsburg ihr Glück bei Jérôme d‘Ambrosio. Der 38-jährige Belgier war Formel-E-Rennfahrer und gewann 2007 den ersten Meistertitel der Internationalen Formel Master. Die beiden heirateten im Juli 2020 standesamtlich in Monaco - Jérôme d‘Ambrosio war bereits einmal (kirchlich) verheiratet, von 2013 bis 2015 mit dem mexikanisch-chilenischen Model Natalie „Natty“ Sifferman. Das Glück von Eleonore und Jérôme komplettierte 2021 die Geburt ihres Sohnes. Ihn nannte das Paar Otto, zu Ehren seines Urgroßvaters Otto Habsburg-Lothringen, dem letzten Kronprinzen von Österreich-Ungarn und Großvater von Eleonore.

Die Liebe zum Motorsport teilt Jérôme mit seinem Schwager Ferdinand Habsburg-Lothringen. Der jüngere Bruder von Eleonore ist Automobilrennfahrer und debütierte 2014 im Formelsport. Dort nennt er sich Ferdinand Habsburg. Seit 2022 tritt er in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft an. Im Frühjahr 2024 hatte das zweite Kind von Karl und Francesca einen schweren Unfall. Bei Testfahrten seines Rennstalls Alpine für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft hatte er zwei Wirbelbrüche erlitten. Infolgedessen musste er eine Metall-Stütze um den Oberkörper tragen.

Es war nicht sein erster schwerer Unfall. 2016 - mit nur 18 Jahren - wurde der Kaiser-Urenkel beim Lauf zur Renault-World-Series 2.0 in Silverstone zunächst meterhoch in die Luft geschleudert. Das Auto überschlug sich zudem seitlich. Doch auch hier hatte Ferdinand großes Glück, er blieb fast unverletzt.

Enge Bindung zwischen Gloria und Ferdinand Habsburg-Lothringen

Den 25. Geburtstag seiner Schwester Gloria, nahm Ferdinand Habsburg-Lothringen nun ebenfalls zum Anlass, ihr via Instagram zu gratulieren und zu danken. Denn nach seinem schweren Unfall im Frühjahr 2024 ließ sie beruflich alles liegen und stehen, um sich acht Wochen lang um ihren verletzten Bruder zu kümmern. „Sie kochte jede Mahlzeit. Fütterte mich. Brachte mich zur Toilette. Sie putzte mich und kleidete mich an, während ich mit einem gebrochenen Rücken im Bett lag. Sie half mir, als ich weinte und emotional von meiner Realität zerstört war.“

Und das Geburtstagskind selbst? Gloria Habsburg-Lothringen ist vor allem für ihre soziale Ader bekannt. Das zeigt sich nicht zuletzt bei ihrem großen Bruder Ferdinand. Der dieses Engagement auch zu würdigen weiß: „Sie hat ein großes Herz und einen starken Glauben“, schreibt er auf Instagram. Das zeigt die Mittzwanzigerin auch durch ihr Engagement für politisch Verfolgte. Für einen Dokumentarfilm über Alexej Nawalny, den Gloria Habsburg-Lothringen produzierte, gewann sie einen Oscar.

Dennoch weiß man wenig über die jüngste Tochter von Karl Habsburg-Lothringen und Francesca Thyssen-Bornemisza. Auf Instagram lässt Gloria Habsburg-Lothringen aber regelmäßig ihre Follower an ihren Reisen rund um den Globus teilhaben.