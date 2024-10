Daniela Katzenberger kennt man eigentlich stets gut gelaunt und voller Energie, doch bereits seit ihrer Kindheit hat die heute 37-Jährige mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen. Welche Auswirkungen das auf ihren Alltag hat, verrät die TV-Blondine nun in der RTL-Sendung „Doc Caro – Die Sprechstunde“.

Demnach leidet Katzenberger an sogenannten Extrasystolen – zusätzlichen Herzschlägen, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, jedoch stark die Lebensqualität beeinträchtigen können. Eine Auswirkung seien beispielsweise Panikattacken, besonders während Autofahrten: „Ich bekomme dann das Gefühl, dass niemand da ist, der mir helfen könnte“, schilderte Katzenberger. In solchen Momenten müsse sie oft anhalten, um sich zu beruhigen. Die Symptome beschreibt sie als „einen Paukenschlag gegen die Brust“ und einen Schwindel, der sich anfühlt, als würde das Blut plötzlich in den Kopf schießen.

Trotz der Belastung hat Katzenberger im Laufe der Zeit gelernt, mit ihrer Krankheit umzugehen. Heute begegne sie den Symptomen mit einer humorvollen Einstellung: „Jetzt, wo ich 37 bin, weiß ich, das geht oft von mir selbst aus. Seit ein paar Monaten mache ich das so, dass ich das wie so einen ungebetenen Gast behandle: Komm rein, mach dein Scheiß und dann geh wieder!“

Aktuell sieht man den TV-Star und ihre Familie in der eigenen VOX-Reality-Soap „Daniela Katzenberger“