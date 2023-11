Ekeln auch Sie sich vor Spinnen? Oder bekommen Sie Platzangst in engen Räumen? Angst kann zur Krankheit werden – und Angststörungen sind die häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Was hinter der krankhaften Angst steckt, welche Therapien helfen und was bei einer Panikattacke zu tun ist, all das erklären die Psychiaterin Astrid Maierhofer-Deutschmann und die Apothekerin Barbara Schwarzl im Videotalk „5 gesunde Fragen“.