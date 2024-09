Der Auftakt verlief ganz nach Plan. Exakt um 12 Uhr hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) am vergangenen Samstag das erste Fass Bier mit zwei Schlägen angezapft. Aber natürlich nicht nur der Obermünchner nutzte das schöne Wetter, um der Wiesn gleich einmal einen Besuch abzustatten. Die Mannschaft des FC Bayern war nach dem 5:0 gegen Werder Bremen ohnehin in Feierlaune: „Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an. Nach so einem Sieg trägt man sie natürlich gerne und kann auch das eine oder andere Bier trinken“, sagte Sportvorstand Max Eberl, der zugleich seinen 51. Geburtstag begießen durfte.

Stammgäste wie die kabarettistische Naturgewalt Monika Gruber (53), Schlager-Größe Florian Silbereisen (43) und Ex-Showmaster Thomas Gottschalk (74), der mit seiner jüngst angetrauten Ehefrau Karina (62) kam, waren natürlich auch beim Auftakt dabei. Der ewige Ex-Bachelor Paul Janke (43) durfte auch einen Anstich in einem der Zelte vornehmen, während andere nur das Ambiente genossen. Stargast im Marstall-Zelt war niemand Geringerer als Arnold Schwarzenegger (77), der angeblich davor das gesamte Team seiner Serie „Fubar“ mit Trachten einkleidete und die Veranstaltung als „das wichtigste Fest der Welt“ hochleben ließ.

Österreicher wurden auch auf der Wiesn gesichtet: Showfabrikant Klaus Leutgeb (54) kam mit Schwager Gerry Friedle (53) auf Besuch. Leutgeb hat München mit den Adele-Konzerten ja fast eine Dreiviertelmillion Besucher beschert, nur das Oktoberfest selbst ist noch größer: 7,2 Millionen zählte man im Vorjahr.