Nur wenige Tage, nachdem Arnold Schwarzenegger auf Heimatbesuch in Graz war und in der Burg die Büste seines verstorbenen Freundes Josef Krainer präsentierte, sah man den Steirer nun beim Feiern in München. Bereits am ersten Tag zeigte sich der Hollywood-Star auf dem Oktoberfest. Laut Münchner Abendzeitung besuchte Schwarzenegger gemeinsam mit Freundin Heather Milligan das Marstall-Festzelt von Wirt Sigi Able. Gemeinsam mit ihm am Tisch saß Schauspielerin und Autorin Fortune Feimster, die unter anderem in der Netflix-Serie „FUBAR“ gemeinsam mit Schwarzenegger zu sehen ist.

Auch die Münchner Polizei freute sich laut Abendzeitung über den Besuch von Schwarzenegger, der sich ein bisschen Zeit für die Uniformierten nahm: „Ich habe ihm die Hand geschüttelt“, erzählt ein Polizist.

Am gestrigen Samstag, 21. September, wurde das Oktoberfest pünktlich um 12 Uhr eröffnet. Die Maß Bier kostet heuer zwischen 13,60 und 15,30 Euro, für Tafelwasser muss man mehr als zehn Euro bezahlen - und was viele interessiert: öffentliches Kiffen ist nicht erlaubt. Die Preise hindern die Besucher aber nicht am zahlreichen Kommen, insgesamt werden bis zum 6. Oktober 7,2 Millionen Feiernde erwartet.

Natürlich haben sich den Auftaktabend auch viele Prominente nicht entgehen lassen: So wurden etwa Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Karina genauso gesichtet wie Model und Schauspielerin Barbara Meier mit Ehemann Klemens Hallmann, Kabarettistin Monika Gruber sowie Ex-Bachelor und Schauspieler Paul Janke.