Am vergangenen Wochenende kam es im beliebten Badeort Marbella zu einer Tragödie. Schauspieler Julián Ortega, bekannt aus Serien wie „Élite“, erlitt am Strand plötzlich einen Herzinfarkt. Er soll sich an einer Strandbar am Zahora Beach aufgehalten haben, als sich der medizinische Notfall ereignete.

Medizinischer Notfall am Strand

Umstehende Passanten und Strandbesucher sollen laut „Daily Mail“ noch versucht haben, den Schauspieler zu reanimieren. Obwohl die Rettungskette sofort in Gang gesetzt wurde, verstarb Ortega noch vor Ort. Der Spanier wurde nur 41 Jahre alt. Die spanische Schauspielgewerkschaft bestätigte das Ableben des Netflix-Stars: „Von der ‚Union de Actores y Actrices‘ senden wir der Familie und den Freunden des Schauspielers unser aufrichtiges Beileid.“

Ortega, der ursprünglich aus Madrid stammt, machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der spanischen TV-Landschaft. War unter anderem durch Projekte wie „Caronte“, „Élite“ und „Nunc Et in Hora“ bekannt. Seine Kollegen trauern um den Schauspielstar, auf Instagram sind zahlreiche Beileidsbekundungen zu lesen. Seine Freunde erinnern sich an Ortega, Fernando Tejero teilt: „Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch“.